В Польше в течение двух лет будут раздавать 1300 злотых для эксперимента

Власти Польши решили ввести экспериментальную двухлетнюю выплату своим гражданам. Отметим сразу, что в этот раз речь не идет о социальной помощи беженцам.

Да, в Польше введут безусловный двухлетний доход. То есть поляки будут ежемесячно получать дополнительные деньги просто так. Речь идет о сумме в 1 300 злотых, которую будут выплачивать в течение 24 месяцев.

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Конечно, не все жители Польши могут принять участие в программе. В пилотном проекте планируют привлечь от 5 до 31 тысячи жителей гмин Вармия и Мазуры, граничащих с российским Калининградом. За участниками эксперимента (и изменениями в них) будут наблюдать исследователи.

Что известно о безусловном доходе в Польше

"Безусловный доход" говорит сам за себя. То есть на него могут рассчитывать поляки независимо от уровня изобилия и от наличия работы.

Идея внедрения такой концепции – гарантировать людям свободу от нищеты. Она позиционируется как "решение для мира, в котором все больше профессий становятся автоматизированными". Концепция также может рассматриваться как дополнительная помощь людям с особыми потребностями.

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