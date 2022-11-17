В Польше заработало первое мобильное приложение ZUS: как оформить денежную помощь удаленно

Польское учреждение социального страхования запустило первое мобильное приложение mZUS. Благодаря программе можно быстро получить доступ к информации, а также удаленно подать заявки на социальные выплаты.

Как сообщает ZUS, благодаря такой диджитализации пользователи могут рассчитывать на получение услуг в выходные дни, когда традиционные визиты в соответствующие кабинеты невозможны. Приложение можно использовать на смартфонах с операционными системами Android и iOS. Программа – бесплатная.

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Кто может воспользоваться приложением ZUS

Пока что mZUS будет полезен людям, для которых предусмотрены семейные льготы. В начальный период работы клиенты смогут подавать заявки на получение выплат в рамках программ "Добрый старт" или получение пособия по уходу за ребенком "500+". В долгосрочной перспективе функционал будет расширен, чтобы включить дополнительные семейные льготы, например, заявки на сердечно-легочную реанимацию и финансирование детских садов (DZ).

Мы хотим предоставить нашим клиентам как можно более широкие возможности, чтобы они могли подать заявку на льготы, которые выплачивает ZUS. Мы исходим из того, что важно всячески облегчить родителям процесс оформления средств. Мы знаем, что уход за ребенком и домом занимает много времени. Надеемся, что благодаря приложению удастся сократить время обращения за льготами,

– подчеркнула президент ZUS Гертруда Устинская.

Она добавила, что возможность подавать заявления в электронном виде – это прежде всего большое удобство для родителей, которые сами решают, когда это делать: утром, в обед или вечером.

В Польше запустили приложение mZUS / Фото dobreprogramy

Какие функции доступны в приложении mZUS

пользователи могут легко подать заявку на получение выплат 500+ и 300+;

проверить статус заявлений и информацию о выплате пособия;

получать уведомления от ZUS, например, о новом льготном периоде;

прочитать обновленную информацию от государства.

Для активации приложения необходимо привязать его к профилю PUE. А это значит, что без профиля PUE клиент не сможет воспользоваться приложением. Весь процесс пошагово описан в самой программе mZUS.