В Польше прошла демонстрация в поддержку мигрантов: 11 митингующих задержала полиция

Организация No Borders Team провела акцию протеста в поддержку мигрантов в польском городе Кросно-Оджанское. Однако демонстрация не прошла без столкновений с полицией, из-за чего 11 человек задержали, а 10 из них предъявили обвинения.

Манифестация проходила под лозунгом "Хватит криминализировать миграцию" 12 февраля. Участие в протестной акции приняли активисты из Польши и Германии.

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Столкновения на акции протеста в Польше

Митингующие хотели выразить свою солидарность мигрантам, находящимся в центрах для иностранцев. Демонстранты требовали от Европейского Союза и Польши принять всех людей, которые хотят остаться на их территории.

Однако спикер Любушской полиции Марцин Малюды заявил, что собрание было незаконным. На место проведения демонстрации было направлено около 200 стражей порядка, которых также поддерживали работники пограничной службы республики.

Протестная акция с участием около 100 человек началась в 13 часов. Сначала собрание имело мирный характер, однако после прибытия полиции толпа стала более агрессивной. В правоохранителей начали бросать колья, камни и петарды. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и начала арестовывать самых агрессивных участников. Через несколько часов ситуация уже была под контролем правоохранителей.

В общей сложности мы задержали 11 человек. 10 из них предъявлены обвинения в нападениях на правоохранителей при исполнении обязанностей. Среди задержанных – 2 женщины, одна из них – гражданка Германии. Штрафы за невыполнение распоряжений стражей порядка будут наложены на 21 лицо,

– сообщил спикер Любушской полиции Марцин Малюды.

Добавим, что после столкновений двое полицейских получили легкие ранения. Со стороны демонстрантов, по информации полиции, пострадавших нет. Одна из участниц протеста была доставлена ​​в больницу из-за переохлаждения. В полиции не исключают возможности дальнейших арестов.

Протест в Кросно-Оджанском / Фото NewsLubuski.pl