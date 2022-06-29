В Польше продолжат выплачивать по 40 злотых в день за прием беженцев: названные условия

В Польше и дальше будут выделять средства гражданам, которые принимают у себя украинцев, спасающих от войны в Украине. Однако власти назвали условия, при которых выплаты могут быть продлены.

Ранее сообщалось, что помощь в размере 40 злотых в день на каждого беженца, которым предоставили убежище у себя дома неравнодушные граждане или резиденты Польши, выплачивается первые 120 дней с момента прибытия в страну. Но 25 июня вступила в силу поправка к этому постановлению, предусматривающее продление денежной поддержки при определенных условиях.

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В каких случаях может быть продлен срок выплат

Прежде всего продленная финансовая помощь рассчитана на лиц, которые могут иметь проблемы с поиском работы. 40 злотых в день смогут получать те граждане, которые помогают:

лицам с инвалидностью;

женщинам старше 60 лет и мужчинам старше 65 лет;

беременным женщинам или с маленьким ребёнком (до 12 месяцев);

женщинам, которые ухаживают за троими и более детьми;

несовершеннолетним, не имеющим опекунов.

Дополнительные средства будут выделены на основании заявлений, поданных в уженде. Рассмотрение дела будет продолжаться в течение одного месяца.

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