В Польше приступили к работам на месте строительства нового пункта пропуска с Украиной

16 ноября 2021 , 12:37
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Источник:

TVP-3 Rzeszow

Первые этапы работ, связанных со строительством нового пункта пропуска на польско-украинской границе, уже начались на территории Мальховице Перемышлянского уезда. Сейчас осуществляют геологические исследования и уборку участка.

Геологические исследования являются обязательным условием для строительных работ. Что касается очистки территории, то сейчас там активно спиливают деревья и кустарники. Также проводят саперские проверки местности.

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Детальнее о подготовке нового пункта пропуска

Польские СМИ сообщают, что на месте будущего пункта пропуска "Мальховице – Нижанковичи" археологи обнаружили около 300 предметов. Среди них есть интересные остатки древних печей для изготовления глиняных изделий. Находки могут относиться примерно к эпохе III – V веков нашей эры.

Строительство нового пункта начнется по завершении всех подготовительных работ. Согласно плану новый пункт пропуска будет содержать:

  • помещение регистрации автобусов с зонами контроля на выезде и въезде;
  • помещения для подробного осмотра транспортных средств с польской и украинской стороны;
  • зону для сканирования автомобилей;
  • помещение для осуществления возврата налогов (tax free);
  • помещение для служебных собак;
  • служебную стоянку для авто;
  • склад для опасных материалов;
  • комфортные общественные туалеты по обе стороны границы;
  • по 5 кабин пограничного контроля в направлении выезда из Польши и въезда в страну;
  • посты въезда с польской и украинской стороны;
  • технические конструкции, необходимые для полноценного функционирования объекта.

Напомним, что пункт пропуска "Мальховице – Нижанковичи" будет работать только для автобусов и автомобилей с весом до 3,5 тонн.

Если задержек в работах не будет, то пропускной пункт станет доступным украинским мигрантам и туристам  в 2025 году

Автор: Орися Біленька