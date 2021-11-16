В Польше приступили к работам на месте строительства нового пункта пропуска с Украиной

Первые этапы работ, связанных со строительством нового пункта пропуска на польско-украинской границе, уже начались на территории Мальховице Перемышлянского уезда. Сейчас осуществляют геологические исследования и уборку участка.

Геологические исследования являются обязательным условием для строительных работ. Что касается очистки территории, то сейчас там активно спиливают деревья и кустарники. Также проводят саперские проверки местности.

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Детальнее о подготовке нового пункта пропуска

Польские СМИ сообщают, что на месте будущего пункта пропуска "Мальховице – Нижанковичи" археологи обнаружили около 300 предметов. Среди них есть интересные остатки древних печей для изготовления глиняных изделий. Находки могут относиться примерно к эпохе III – V веков нашей эры.

Строительство нового пункта начнется по завершении всех подготовительных работ. Согласно плану новый пункт пропуска будет содержать:

помещение регистрации автобусов с зонами контроля на выезде и въезде;

помещения для подробного осмотра транспортных средств с польской и украинской стороны;

зону для сканирования автомобилей;

помещение для осуществления возврата налогов (tax free);

помещение для служебных собак;

служебную стоянку для авто;

склад для опасных материалов;

комфортные общественные туалеты по обе стороны границы;

по 5 кабин пограничного контроля в направлении выезда из Польши и въезда в страну;

посты въезда с польской и украинской стороны;

технические конструкции, необходимые для полноценного функционирования объекта.

Напомним, что пункт пропуска "Мальховице – Нижанковичи" будет работать только для автобусов и автомобилей с весом до 3,5 тонн.

Если задержек в работах не будет, то пропускной пункт станет доступным украинским мигрантам и туристам в 2025 году.