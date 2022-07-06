В Польше повысили зарплату мужчинам-гастарбайтерам: названа причина

Российско-украинская война спровоцировала дефицит мужской рабочей силы в Польше. Читайте дальше в нашем материале, какая сейчас ситуация на рынке труда в соседней стране.

Так, из-за войны, которую на нашей территории развязала Россия, в Польше не хватает работников. В частности, недостаток кадров заметен на предприятиях металлургической и тяжелой промышленности, в сфере логистики, на пищевых предприятиях и строительстве, где в основном были привлечены мужчины. Дело в том, что многие украинцы вернулись домой, чтобы встать на защиту своего государства.

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Как реагирует польский рынок труда на нехватку мужской силы

Поскольку предприятия в Польше нуждаются в работе мужчин, это приводит к повышению ставок заработной платы в соответствующих отраслях. Более того, вакансии для мужчин сейчас на 40% больше, чем еще неделю назад.

Поэтому зарплаты на "мужских" работах за последний месяц выросли на 10 – 15%. По данным аналитического центра по трудоустройству Gremi Personal, если раньше минимальная ставка на вакансиях низкоквалифицированной работы для мужчин составляла 16 злотых в час на руки, то сейчас ее повысили до 17 злотых. Таким образом, месячный доход вырос на 400 – 500 злотых – до 3800 злотых (более 25 тысяч гривен).

Польский рынок критически нуждается в работе мужчин. И в ближайшие месяцы количество вакансий для них будет только увеличиваться. Поэтому работодатели конкурируют за тех мужчин из Украины, которые остались в Польше. А также начинают рекрутировать на работу в Польшу граждан из стран Средней Азии, чтобы восполнить дефицит мужской рабочей силы и польские предприятия могли выполнять свои производственные планы в полном объеме,

– говорит директор Департамента рекрутации агентства по трудоустройству Gremi Personal Анна Джоболда.

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