В Польше повысили цены на проезд в поездах: как изменилась стоимость

C 13 января цены на билеты в польских поездах увеличились. Наибольшее повышение касается билетов TLK и Intercity – их стоимость стала больше на 15%.

В целом же путешественники будут платить больше за каждый тип поездки. В то же время, есть одна хитрость, благодаря которой туристы смогут сэкономить деньги.

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Как изменилась стоимость билетов

Цены на проезд в польских поездах резко изменились из-за затрат на тяговую энергию и ремонт. Больше всего подорожали поездки TLK и Intercity – на 15%. Тем временем:

стоимость поездки в Express InterCity (EIC) выросла на 7,19%,

а в Pendolino – на 12,67%.

Как изменились цены на проезд в польских поездах / Фото In Poland

Как можно сэкономить

Путешественники, бронирующие заранее билеты, останутся в выигрыше. В PKP Intercity ввели повышенные скидки на билеты, купленные раньше времени. До сих пор пассажиры могли воспользоваться скидкой на поездку в размере 10, 20 или 30% в зависимости от того, сколько дней до этого они решили купить билет.

С 13 января акция на билеты, купленные заранее, будет выше и составит:

1-й уровень – за 30 – 21 день до поездки – 45% скидка от базовой цены,

2-й уровень – за 20 – 14 день до поездки – 30% скидка от базовой цены,

3-й уровень – за 7 дней – 15% скидка от базовой цены.

В то же время, с января перестанет действовать предложение билетов выходного дня.