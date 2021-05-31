Сломанный палец, травма позвоночника и ушиб головы: в Польше полиция жестоко избила украинца

В Закопане польская полиция задержала 18-летнего гражданина Украины, который собирал пожертвования для общественной организации. По словам парня, правоохранители словесно оскорбляли его, а затем жестоко избили.

Инцидент произошел вблизи местного магазина Biedronka, где волонтер благотворительной организации Beneficjum Дмитрий собирал деньги на лечение больного ребенка. В полиции заявляют, что никакого превышения полномочий со стороны их работников не было.

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Детали инцидента

Согласно информации, предоставленной сетью Biedronka, они вызвали полицию после неоднократных объяснений, что парень не может собирать пожертвования в магазине, потому что не имеет соответствующего разрешения от руководства.

По словам Дмитрия, правоохранители были очень грубыми и агрессивными, в его сторону звучали лозунги с нецензурной бранью и расистским подтекстом, в частности "Езжай ***** в Украину".

Волонтер попытался заснять поведение полицейских, однако они это заметили, отобрали у юноши мобильный телефон и сломали ему палец. После этого парня повалили на пол, ударили ногой по голове и прижали к земле коленом.

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По словам Дмитрия, после этого ему надели наручники и затащили в патрульную машину, где изъяли карту памяти телефона и требовали 200 злотых штрафа, запугивая, что его депортируют. Парень отдал правоохранителям деньги, и после этого его отпустили.

В больнице Дмитрий прошел судебно-медицинскую экспертизу, и врачи зафиксировали у него ушиб головы, травмы позвоночника и перелом пальца руки.

У парня зафиксировали многочисленные травмы / Фото Unsplash

Реакция фонда

Представительница фонда Beneficjum Виолетта Чайка рассказывает, что они уже сообщили об инциденте почетного консула и посольство Украины. Кроме этого, направлено соответствующее обращение в штаб полиции в Кракове и в учреждения, которые занимаются борьбой за права людей.

Мы сделаем все, чтобы это дело получило огласку. Дмитрий до сих пор в шоковом состоянии, и, к сожалению, такие унизительные и жестокие нападения на наших волонтеров – не впервые,

– отмечает Виолетта Чайка.

Ответ полиции

Закопанская полиция утверждает, что в действиях их работников превышения полномочий не было. Они объясняют, что волонтер не выполнял указаний и вел себя агрессивно, из-за чего им пришлось применить силу.

По словам пресс-секретаря Уездного штаба полиции Закопане Кшиштофа Ваксмундски, волонтер мог получить травмы из-за того, что пытался вырваться из рук правоохранителей.

Задержанный не хотел называть своего имени и все время копался в карманах, не реагируя на указания полиции держать руки на виду. Парень делал вид, что не понимает польского языка, а наручники на него надели из-за того, что он пытался сопротивляться,

– объясняет Ваксмундски.

К слову, штаб полиции Кракова уже объявил о расследовании поведения правоохранителей в Закопане. Магазин Biedronka предоставил записи камер видеонаблюдения, которые зафиксировали задержание 18-летнего украинца. Генеральный консул Украины также ждет разъяснений по делу.