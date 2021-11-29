В Польше планируют создать фонд помощи тем, кто столкнулся с побочными эффектами вакцинации

Вакцины иногда способны вызывать побочные эффекты в виде повышенной температуры тела, озноба, боли в месте инъекции или ощущения усталости. Подобная реакция организма нормальная, предупреждают врачи. Как правило, такое состояние длится 1 – 2 дня. Но если житель Польши получил более значительное побочное влияние, то ему хотят предоставлять денежную компенсацию.

Соответствующий законопроект о создании Фонда защиты вакцинированных от коронавируса граждан подготовили члены рабочей группы по разработке инструментов борьбы против COVID-19. В инициативную группу входят чиновники и депутаты Сейма.

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Какая компенсация предусмотрена

Согласно этому законопроекту размер помощи для граждан, пострадавших от значительных побочных эффектов из-за вакцинации от COVID-19, будет зависеть от продолжительности госпитализации.

Минимальная компенсация составляет 10 тысяч злотых (более 2,2 тысячи евро). Такую сумму смогут получить люди, которые после вакцинации были госпитализированы от 14 до 30 дней. Максимальный размер компенсации будет составлять 100 тысяч злотых (более 22 тысяч евро). Такие деньги выплатят вакцинированным при госпитализации от 120 дней.

Тяжелые побочные эффекты после вакцинации встречаются у единиц. Эксперты отмечают: риски, которые несет COVID-19, значительно превышают риски вакцинации.

В ближайшее время предложение будет направлено на утверждение в Сенат, а затем, при условии согласования, на подпись президенту.

, что полный курс вакцинации в Польше прошли уже почтинаселения.