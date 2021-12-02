В Польше планируют открыть еще один центр для проведения экзамена с польского на сертификат

Третий центр, где мигранты смогут сдать экзамен по польскому языку для получения сертификата, скоро может появиться в Гданьске. Сейчас ведутся подготовительные работы.

Об этом заявила основательница местной языковой школы Vitas School Виктория Вязова. Она надеется, что центр начнет деятельность уже в 2022 году, однако все зависит от решения министерства.

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Подробнее об инициативе

Виктория Вязова рассказала, что ее команда работает над получением лицензии на проведение сертификационных экзаменов по польскому языку на уровне В1 в помещении школы Vitas School.

Для этого нужно, чтобы трое преподавателей с опытом работы не менее 3-х лет прошли обучение и подтвердили свою квалификацию как экзаменаторы этого экзамена. Такие у нас уже есть,

– отметила Виктория.

Соответствующее заявление инициаторы подали. Теперь министерство должно согласовать целесообразность создания еще одной локации для проведения сертификационных экзаменов по польскому языку для иностранцев. Но учитывая, что количество желающих сдать экзамен с каждым годом растет, а действующие центры не всегда способны выдержать потоки желающих, вопрос открытия еще одной точки в Гданьске актуален.

, что на сегодня подтвердить знание польского языка и получить соответствующий сертификат можно в двух местах –