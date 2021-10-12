В Польше пьяный водитель из Украины сбил двух пенсионеров: один человек погиб

Инцидент произошел в субботу, 9 октября, в польском городе Шамотулы. Во второй половине дня молодой человек из Украины на пешеходном переходе наехал на двух людей, переходивших дорогу.

Виновником страшного приключения оказался 24-летний гражданин Украины. Он находился за рулем автомобиля Audi в нетрезвом состоянии.

Интересно Воспоминания о войне и легализация в Польше: новая серия проекту "Украинцы за рубежом"

Детали ДТП

Юноша из Украины не остановился вовремя перед пешеходным переходом. Из-за того что он пренебрег правилами безопасности на дороге, пострадала пара пожилых людей. 72-летняя женщина в результате удара автомобиля получила тяжелые травмы. Ее немедленно госпитализировали. А 73-летний мужчина получил несовместимые с жизнью повреждения. Он погиб на месте ДТП.

Полиция немедленно прибыла на место происшествия. Украинца задержали и проверили на трезвость. В его организме обнаружили аж 1,52 промилле алкоголя.

За совершение ДТП со смертельным исходом водителя Audi могут посадить. Расследование по этому делу продолжается. Поэтому пока неизвестно, какое наказание понесет украинец за совершенное в чужом государстве преступление.