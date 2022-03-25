В Польше отменили обязательный масочный режим, но есть исключение
Источник:Onet News
С 28 марта в Польше отменяют большинство ковидных ограничений. Об этом сообщил министр здравоохранения Адам Недзельский в ходе пресс-конференции.
Так, по словам главы польского Минздрава, уже с понедельника, 28 марта, ношение масок в общественных местах не будет обязательным, как и прохождение карантина.
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Где можно появляться без масок
Надевать защитные маски в магазинах и общественном транспорте Польши теперь можно по желанию – за отсутствие средств индивидуальной защиты не будут штрафовать.
Кроме того, отменены все обязательные карантины и изоляции как для тех, кто пересекает границу с Польшей, так и для больных.
Мы не ожидаем ускорения распространения инфекций, – заявил Недзельский.
Кого не касается нововведения
Отмена ковидных ограничений не распространяется на больницы. Медицинские работники и пациенты и дальше обязаны закрывать должным образом лицо масками.
В местах большого скопления людей ношения масок останутся рекомендованными.
Пресс-конференция министра здравоохранения Адама Недзельского