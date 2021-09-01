Из-за недостаточного знания польского языка пациент не всегда может точно описать состояние своего здоровья. Кроме этого, иностранные посетители польских поликлиник часто не понимают советов специалиста по поводу лечения заболеваний.

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Украиноязычная поликлиника во Вроцлаве

Инициатива открыть поликлинику для иностранцев имеет целью упростить восприятие сложных медицинских терминов пациентами, и предоставить возможность получить консультацию на родном языке.

На первом этапе работы медицинского учреждения пациенты получат доступ к врачам общего профиля. Впоследствии инициаторы планируют расширить деятельность и нанять на работу узкопрофильных специалистов – стоматологов, физиотерапевтов и других профессионалов.

В этом году в июле подобный проект пытались реализовать в польском городке Рыбник, однако недавно стало известно, что этого не случится.

Это будет первым шагом. Инициативу не удалось реализовать в Рыбнике, однако попробуем это сделать во Вроцлаве,

– комментирует ответственный за проект Сергей Чулков.

Добавим, что по разным оценкам во Вроцлаве проживает более 100 тысяч украинцев.