В Польше обновили программу Rodzina 500+: что изменилось
3 сентября 2021 , 11:08Читати новину українською
Источник:Business Insider Polska
Целью Rodzina 500+ является предоставление родителям финансовой помощи для воспитания детей. Польское правительство одобрило законопроект, который предусматривает несколько существенных изменений в этой программе.
Законопроект был одобрен 31 августа во время заседания правительства. Польские власти планируют, что принятые изменения начнут действовать с 1 января 2022 года.
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Что изменится в программе Rodzina 500+
Есть три главных изменения в Rodzina 500+, на которые стоит обратить внимание.
- Выплатой одноразовой ежегодной помощи родителям в дальнейшем будет заниматься ZUS, а не специальные центры по выплате пособий и льгот в различных воеводствах.
- Заявления на получение денежной помощи в пределах Rodzina 500+ можно будет подавать только онлайн. Бумажные заявки потеряют силу. Осуществить дистанционную подачу заявления можно будет через платформу PUE ZUS или через электронный банкинг.
- Предусмотренные в рамках программы средства будут поступать исключительно на банковский счет заявителя (именно того, кто подаст заявку на получение помощи). Выдавать помощь наличными перестанут.