В Польше обновили программу Rodzina 500+: что изменилось

Целью Rodzina 500+ является предоставление родителям финансовой помощи для воспитания детей. Польское правительство одобрило законопроект, который предусматривает несколько существенных изменений в этой программе.

Законопроект был одобрен 31 августа во время заседания правительства. Польские власти планируют, что принятые изменения начнут действовать с 1 января 2022 года.

Интересно Переезд в Польшу с детьми: на что обратить внимание – опыт украинки

Что изменится в программе Rodzina 500+

Есть три главных изменения в Rodzina 500+, на которые стоит обратить внимание.

Выплатой одноразовой ежегодной помощи родителям в дальнейшем будет заниматься ZUS, а не специальные центры по выплате пособий и льгот в различных воеводствах.

Заявления на получение денежной помощи в пределах Rodzina 500+ можно будет подавать только онлайн. Бумажные заявки потеряют силу. Осуществить дистанционную подачу заявления можно будет через платформу PUE ZUS или через электронный банкинг.

Предусмотренные в рамках программы средства будут поступать исключительно на банковский счет заявителя (именно того, кто подаст заявку на получение помощи). Выдавать помощь наличными перестанут.

Напоминаем, что программа Rodzina 500+ – это государственная программа, целью которой является финансовая поддержка семей в воспитании детей, а также увелечения рождаемости и улучшения демографической ситуации в Польше. Согласно этой программе, после рождения второго ребенка государство выплачивает семье помощь в размере 500 злотых в месяц. Программа распространяется и на иностранцев, проживающих в Польше.