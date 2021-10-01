В Польше намерены увеличить социальную помощь для пенсионеров

1 октября 2021 , 14:00
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Источник:

inPoland

Программу "Пенсионер Плюс" в республике планируют расширить. Такой новостью пожилых людей порадовали по случаю Дня пенсионеров Польши.

Об этом сообщил премьер-министр государства Матеуш Моравецкий. Свои намерения он объявил во время пресс-конференции по случаю Дня пенсионеров Польши.

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Подробнее об увеличении соцпомощи польским пенсионерам

Мы совместно с министрами семьи, труда и социальной политики пришли к выводу, что необходимо расширять программу "Пенсионер Плюс", чтобы создавать для пожилых людей как можно лучшие условия жизни. На эти цели мы выделим средства, полученные нами за счет уплотнения налоговой системы,
 анонсировал Матеуш Моравецкий.

Польский премьер-министр попутно напомнил, что предусматривает программа "Пенсионер Плюс". Речь идет о финансовой поддержке местных органов самоуправления в рамках создания центров поддержки и ухода за пожилыми людьми.

Политик отметил, что в рамках вышеупомянутой программы органы местного самоуправления могут претендовать на финансовую помощь в размере до 80% от общей стоимости создания или поддержания функционирования специальных центров для пожилых людей. И добавил, что в стране должны увеличить этот показатель.

Когда конкретно в Польше расширят возможности программы "Пенсионер Плюс" премьер-министр республики не уточнил.

Автор: Орися Біленька