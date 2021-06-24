В Польше клубничный сезон оказался под угрозой: каковы причины

В этом году в Польше жалуются на неурожай клубники. Ягоды буквально портятся на глазах. Одна из причин такой ситуации – недостаточное количество сезонных работников.

В значительной степени обстоятельства ухудшила жара, которая недавно началась в стране. Фермеры опасаются, что смогут собрать лишь половину из запланированного урожая.

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Почему в Польше проблемы с выращиванием клубники

Фермер из Коконина в гмине Белени Станислав Винярский отмечает, что ягодный урожай в 2021 году плохой, потому что было много заморозков. Когда же началась летняя жара, то земля пересохла. Такие погодные контрасты отрицательно повлияли на урожай.

На наших полях все пропало. Кусты начали сохнуть, а клубника буквально варится на грядке от высокой температуры. Урожайность очень низкая,

– констатирует Станислав Винярский.

По оптимистическому предположению Станислава, польские фермы соберут лишь 50% того, что предполагали получить.

Кроме того, не последнюю роль в обострении проблемы сыграла нехватка рабочих рук. Польша неоднократно говорила о критической нехватки сезонных работников. Но сейчас украинских граждан меньше интересует такая работа, чем в предыдущие годы.

4 злотых за килограмм собранных ягод. Человек, который работает на польских полях по восемь часов ежедневно, может зарабатывать около 3 тысяч злотых (почти 670 евро) в месяц. Это меньше, чем предлагают другие европейские страны.

Напоминаем, что в Польше,