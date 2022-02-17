В Польше известная сеть магазинов ввела бонусы для сотрудников с домашними питомцами
17 февраля 2022 , 22:47Читати новину українською
Источник:The Warsaw
Польская сеть магазинов Rossmann запустила бонусы для сотрудников с домашними животными. Так, владельцам кошек или собак предоставят годовой абонемент на полное ветеринарное обслуживание их любимцев.
Инициатива – результат сотрудничества Rossmann и ветеринарной платформы PetHelp. Проект назвали Klub Zwierzaka.
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О программе
Анонсированная привилегия дает возможность сотрудникам сети обращаться в 319 ветцентров по всей Польше. Там их воспитанники будут получать своевременную и квалифицированную помощь.
Какие еще преимущества имеет предложение
- доступ к специальным вебинарам;
- возможность посещения онлайн-встреч с ветеринарами;
- скидка в размере 10% на чек в магазинах для домашних животных.