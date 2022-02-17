В Польше известная сеть магазинов ввела бонусы для сотрудников с домашними питомцами

Польская сеть магазинов Rossmann запустила бонусы для сотрудников с домашними животными. Так, владельцам кошек или собак предоставят годовой абонемент на полное ветеринарное обслуживание их любимцев.

Инициатива – результат сотрудничества Rossmann и ветеринарной платформы PetHelp. Проект назвали Klub Zwierzaka.

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О программе

Анонсированная привилегия дает возможность сотрудникам сети обращаться в 319 ветцентров по всей Польше. Там их воспитанники будут получать своевременную и квалифицированную помощь.

Какие еще преимущества имеет предложение

доступ к специальным вебинарам;

возможность посещения онлайн-встреч с ветеринарами;

скидка в размере 10% на чек в магазинах для домашних животных.

Rossmann – немецкая сеть магазинов типа дрогери (дискаунтер с самообслуживанием). Имеет более 4,2 тысячи торговых точек по всему миру – в Германии, Чехии, Турции, Венгрии и Испании. В частности, на рынке Польши функционирует около 1,5 тысяч магазинов сети, где трудоустроено около 17 тысяч человек.