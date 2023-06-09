Ребенок без прививки – штраф для родителей: в Польше изменят правила вакцинации

В Польше хотят штрафовать родителей за отсутствие прививки у их детей. За последние 10 лет количество отказов от вакцинации здесь очень возросло – в тринадцать раз.

Министерство здравоохранения Польши планирует ввести штрафы для родителей или опекунов, если у их ребенка нет прививки. Сейчас в стране применяют так называемое "принудительное исполнение", но эта процедура является долгой и неэффективной. Власти считают, что финансовое наказание поможет лучше.

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Электронная карта прививок

Для введения системы штрафов необходимо изменить Закон "О медицинских услугах". Пока польские власти не называют конкретную сумму наказания, этот момент еще будут обсуждать. Проект изменений в Закон уже прошел межведомственные консультации – скоро его рассмотрят в Совете министров.

А чтобы усилить контроль за вакцинацией детей, введут электронную карту прививок. Об этом рассказал директор одного из департаментов Министерства здравоохранения Польши Дариуш Познанский.

Прежде всего, введем обязательную электронную карту прививок. Сейчас ее ведение в таком виде необязательно, в основном она существует в бумажном виде. Это значительно улучшит наш мониторинг уровня вакцинации детей и подростков,

– отметил чиновник.

Отказы от прививок участились

Число людей в Польше, отказывающихся от вакцинации, неуклонно растет. В 2022 году оно было рекордным – более 72 тысяч человек. Ситуацию усугубляет наплыв украинских беженцев с детьми. Эпидемической угрозы в связи с отказом от прививок пока нет, ситуация под контролем. Но в Польше уже наблюдается возвращение некоторых "забытых" заболеваний.

Вакцинация для украинцев в Польше – бесплатная / Фото Unsplash

Какие прививки обязательны в Польше

Программа детской вакцинации в Польше включает в себя обязательные и рекомендованные прививки детям и подросткам до 19 лет. Сейчас обязательна вакцинация от 14 заболеваний.

Внимание! Обязательны в Польше прививки против: туберкулеза, дифтерии, коклюша, полиомиелита, кори, паротита (свинки), краснухи, столбняка, гепатита В, пневмококка, ветрянки, дифтерии и бешенства.

Граждане Украины имеют право на бесплатную вакцинацию в Польше, однако каждую прививку нужно согласовывать с семейным врачом отдельно.