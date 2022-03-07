Польские работодатели и агентства по трудоустройству переформатируют работу в связи с наплывом украинок, вынужденных покинуть свою родину в условиях войны. Об этом сообщают в аналитическом центре компании по трудоустройству Gremi Personal .

Актуально Как мгновенно и бесплатно отправить средства в Украину

В Польше найдется работа для украинок

По наблюдениям экспертов, в Польшу едут две категории женщин. Первая – это жены украинцев, которые уже работают в соседней стране. Они намерены остаться в Польше на долгий срок, а потому, скорее всего, будут искать работу. Также приезжают женщины, мужчины которых сейчас воюют и волонтерят в Украине. Они приехали в Польшу ради безопасности и хотят вернуться домой, когда война закончится. То, пойдут ли такие украинки на работу, будет зависеть от продолжительности российской агрессии и от их материального положения.

По данным исследования "Барометр профессий" , сегодня дефицит работников присутствует в каждой отрасли польской экономики и в каждом регионе. Так что можно сделать вывод, что найти работу в соседней стране будет несложно. В Gremi Personal отмечают, что в масштабах всей Польши есть большая нехватка кадров в тридцати профессиях. Женщины смогут работать в торговле, сфере обслуживания, логистике, отрасли e-commerce, на предприятиях пищевой промышленности.

Тем не менее 70% вакансий для иностранцев в Польше все же направлены на поиск мужчин, потому что речь идет о тяжелом физическом труде. Поэтому агентство Gremi Personal обратилось к польским работодателям и отраслевым объединениям с просьбой проанализировать возможность увеличения занятости для женщин из Украины. В результате компания получила отзывы о готовности подстроиться под новые обстоятельства и трудоустроить женщин.

Мужчины возвращаются воевать в Украину, а женщины с детьми приезжают в Польшу. Работодатели должны приспособиться к ситуации не только по гуманитарным мотивам, но и чтобы сохранить производственные процессы,

– отмечает генеральный директор компании по трудоустройству Gremi Personal Томаш Богдевич.

Агентства по трудоустройству и местные органы власти будут создавать наилучшие предложения

Чтобы облегчить украинским женщинам доступ к польскому рынку труда, местные органы власти пытаются решить вопрос о помощи с опекой над детьми. Школы в Польше полностью готовы принимать учащихся из Украины. В то же время с детсадами могут возникнуть проблемы, потому что, как и в Украине, здесь не хватает мест. В стране заявили, что работают над решением по расширению групп по устройству украинских детей.

Сейчас агенства по трудоустройству и местные органы власти анализируют спрос на работников в отдельных городах, пытаясь создать лучшее предложение для украинских женщин. Идет сбор информации о вакансиях и формах поддержки, которыми могут использовать женщины с детьми, чтобы иметь возможность работать. Также предоставляется юридическая помощь.

"Мы планируем собрать большую группу женщин в одном месте, чтобы иметь возможность ухода за детьми. Одним из таких решений является, во-первых, размещение женщин и детей вместе, чтобы они могли посменно работать и ухаживать за детьми. Например, двух женщин с детьми, которые живут вместе, можно так разделить, что один работает 4 часа и ухаживает за своими детьми и детьми соседей по комнате, а потом они меняются – первая возвращается и берет на себя опеку, чтобы другие могли пойти на работу. Так женщины не будут чувствовать себя одинокими и дети будут под присмотром", – говорит Томаш Богдевич.

Gremi Personal напоминает, что до начала войны в Польше находилось 1,5 миллиона работников из Украины. Из них 60% заняты в производстве, 10,8% – в сфере услуг, 8,5% – в строительстве и по 7% работали в торговле и логистике. Более 60% среди трудоустроенных граждан Украины были мужчинами. С начала вражеского вторжения России в Украину вернулось 80 тысяч человек, в основном мужского пола. Они захотели поддержать свое отечество в сложные времена.