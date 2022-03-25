В Польше фирмы просят упростить легализацию белорусам на тех же условиях, что и украинцам

Сообщества предпринимателей Польши предлагают упростить условия легализации для белорусов, пересекающих польскую границу во время российско-украинской войны. Все из-за нехватки рабочих мужских рук.

Сейчас в Польшу преимущественно прибывают женщины и дети. Зато многие мужчины вернулись в родные края, чтобы сопротивляться врагу. Поэтому в Польше образовалась критическая нехватка работников, которые могли бы выполнять тяжелую физическую работу. Вакансии хотят предлагать белорусам, которые планируют побег от режима Лукашенка.

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Подробнее о предложении польских предпринимателей

Только за последние недели около 100 000 мужчин вернулись в свою страну, чтобы защищать ее от агрессора, констатируют бизнесмены в Польше. В результате оттока работников важные отрасли польской экономики столкнулись с серьезной проблемой нехватки рабочей силы.

Следовательно, с идеей ускорения процесса легализации белорусов на территории Польши и упрощения процедуры их трудоустройства сразу после пересечения границы обратились к правительству сразу несколько союзов польских предпринимателей, среди которых:

Бизнес-центр Клуб (BCC);

Федерация польских предпринимателей (FPP);

Конфедерация Lewiatan;

ЗПП;

Работодатели РП;

Ассоциация польских ремесел.

Из-за беспрецедентного наплыва убегающих от войны беженцев в Польшу правительство подготовило специальный акт, предусматривающий особые условия для легализации пребывания украинцев и получения права на работу. В результате сотни тысяч людей, которые пересекают границу, могут немедленно искать работу легально, получая таким образом финансовую независимость от какой-либо государственной помощи,

– говорится в обращении предпринимателей.

Польские бизнесмены попросили обратить внимание на то, что значительное количество белорусов хочет убежать из страны из-за опасений последующих репрессий и массового призыва на военную службу.

"Мы обращаемся к правительству с просьбой добавить – как часть поправок к специальному закону – возможность быстрой легализации пребывания и трудоустройства также для белорусов на тех же условиях, что и для украинцев. Таким образом, мы также сможем поддержать потребности польской экономики и атаковать режим Лукашенко", – указано в просьбе.

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