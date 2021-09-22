В Польше будет действовать "скамейка для разговоров": что это значит

В Кракове создали первый в Польше аналог британской инициативы Happy to Chat Benches под названием Gaduławka. Торжественное открытие состоится сегодня в 18:00.

Открытие Gaduławka пришлось на время праздника Суккот в Центре еврейской общины. Действовать "лавка для разговоров" будет по адресу ulica Miodowa, 24.

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Что известно о польской версии Happy to Chat Benches

Gaduławka, как и Happy to Chat Benches, призванная поощрять людей к знакомству и разговоров. На скамейке присутствует надпись: "Если хочешь поговорить, присядь на скамейку и подожди, пока кто-то присоединится".

Цель проекту – помочь людям в борьбе с одиночеством и наладить социальные связи среди жителей города.

По словам директора Центра еврейской общины в Кракове Джонатана Орнштейна, после длительной разлуки и социальной дистанции, очень важно мотивировать людей к новым знакомствам и открытым диалогам.

Мы счастливы, что в саду центра появилась первая скамья для разговоров в Кракове,

– добавляет Джонатана Орнштейна.

Напомним, что идея создания "скамейки для разговоров" в первую очередь принадлежала Элисон Оуэн Джонс из Кардиффа. В Польше разработку аналога Happy to Chat Benches начали готовить благодаря разговору на TEDxKazimierz, где инициативу поддержал предприниматель Ричард Лукас и Мария Горчица в сотрудничестве с Fulco – одной из ведущих архитектурных компаний в Польше. Проект также поддерживает Магдалена Бликош, основательница Open Coffee Youth.