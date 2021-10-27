В Польше будет действовать еще одно генконсульство Украины

Пока что генконсульство Украины в Польше функционирует в Варшаве. Вскоре появится еще одно учреждение – во Вроцлаве.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге по актуальным вопросам внешней политики. Он добавил, что Киев работает над расширением дипломатического присутствия Украины в мире.

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Детальнее об открытии нового генконсульства Украины в Польше

Официальный договор о передаче использования помещения для генконсульства подпишут посол Украины в Польше и лидер Вроцлава уже завтра, 28 октября.

Дмитрий Кулеба отметил, что руководитель учреждения уже назначен. Министр заверил, что до конца года генконсульство во Вроцлаве приступит к официальной работе в пользу украинских граждан.

Онлайн-брифинг министра иностранных дел Дмитрия Кулебы: смотрите видео