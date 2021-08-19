Трое на одного: в Польше арестовали украинцев за агрессивное поведение

Ситуация произошла в городе Радомско, на частной территории, где жили иностранцы. Трое украинцев жестоко избили своего земляка, потому что тот осмелился сделать им замечание.

Инцидент произошел в ночь с 15 на 16 августа. Нападающих арестовали 16 августа.

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Что случилась

В ночь происшествия дежурный полицейский получил информацию о столкновении, в результате которого одного избитого мужчину доставили в больницу.

Пострадавшему пришлось делать срочную операцию, поскольку нанесенные травмы угрожали его жизни.

Правоохранители быстро нашли виновных в преступлении. Ими оказались трое украинцев в возрасте 26, 31 и 33 года.

Согласно сообщениям следователей, мужчинам не понравилось, что сосед сделал им замечание по поводу слишком громкой музыки. Украинцы напали на жертву, повалили на землю и чуть ли не до смерти избили человека ногами. Больше всего ударов было нанесено в живот и грудь. При этом все трое были в состоянии сильного алкогольного опьянения.

За содеянное украинцам грозит до трех лет тюрьмы.