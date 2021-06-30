В Польше 40 студентов из Украины наградили стипендией размером 3 тысячи злотых

Конкурсная комиссия стипендии имени доктора Яна Кульчика в этом году выбрала 40 студентов из Украины для награждения одноразовой стипендией. Награду получили студенты первого, второго и третьего курсов.

Студенты обучаются в Университете имени Адама Мицкевича в Познани. Стипендия имени доктора Яна Кульчика выплачивается украинцам в этом учебном заведении с 2014 года. Автором инициативы был покойный польский предприниматель доктор Ян Кульчик.

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Мотивы для награждения украинских студентов

Целью стипендиальной программы является оказание социальной поддержки украинским студентам, находящимся в сложной политической, социальной и экономической ситуации. Это позволит им продолжить обучение и улучшить жизненную ситуацию,

– отметили в конкурсной комиссии.

При предоставлении единовременного денежного вознаграждения организаторы конкурса принимали во внимание материальное положение студентов, а также их академическую успеваемость. Все выбранные студенты получили по 3 тысячи злотых (это около 21,5 тысячи гривен).

Напомним, что в прошлом году одноразовой стипендии размером 3 тысячи злотых были награждены 50 украинцев, обучающихся в Университете имени Адама Мицкевича в Познани.