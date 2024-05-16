Украинцам в Польше мгновенно будут приостанавливать льготы: при каком условии

В Польше собираются ввести новую систему проверки иностранцев. Речь идет о людях, которые получают льготы от государства. В частности, и украинцах.

Детали рассказал Мацей Дущик – заместитель главы польского МВД. Он отметил, что систему проверки иностранцев Польша введет уже в ближайшее время.

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Как будут проверять иностранцев

Дущик отметил, что ИТ-систему наладят уже в ближайшее время. Именно она будет проверять пребывание в Польше по системе ZUS.

Мы изобрели систему, которую хотим ввести в ближайшие месяцы, чтобы ответить на вызов, связанный со всеми иностранцами, которые получают льготы в Польше,

– отметил заместитель главы польского МВД.

Замечают, что эта комплексная система позволит приостановить льготы иностранцу или иностранцы в любой момент. Это произойдет в тот момент, когда он или она выедет в другую страну. Дущик предусмотрел, что это приведет к существенной экономии, поскольку таких людей сейчас много.

В Польше обновили правила оказания помощи украинцам

В мае 2024 года сейм Польши принял законопроект, в котором обновили правила оказания помощи украинцам, которые нашли приют на территории страны. Легальное пребывание на территории государства для беженцев продлили до 30 сентября 2025 года. Кроме того, по новым правилам, выплаты социальной поддержки привязана к обязательному школьному образованию для детей беженцев уже со следующего года.