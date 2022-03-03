Польша упростила условия проезда для перевозчиков гуманитарной помощи: список изменений

Государства Евросоюза активно поддерживают материально Украину на фоне полномасштабного вторжения российских войск. Чтобы помощь была более оперативной, в Польше несколько упростили условия пересечения границы и передвижения по стране.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

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Какие изменения коснулись пересечения границы и передвижения по дорогам Польши

В частности, речь идет о том, что время ожидания на украинско-польской границе существенно уменьшилось Для этого Польша ввела специальный режим пересечения, во время которого польские пограничники не требуют разрешения у перевозчика гуманитарной помощи. Достаточно только заполнить форму – она доступна по ссылке.

Кроме этого, отменена оплата за пользование всеми платными дорогами Польши для перевозчиков, доставляющих гуманитарные грузы в Украину.

Об этом договорились в ходе переговоров между Министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым и Министром инфраструктуры Польши Анджеем Адамчиком. Спасибо нашим польским друзьям за надежную поддержку, – говорится в сообщении.

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