В 2022 году украинцы в Польше получили рекордное количество польских паспортов

Польша упростила правила предоставления гражданства. Поэтому в 2022 году его получило так много человек, в частности украинцев.

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В 2022 году гражданами Польши стали около 10 тысяч человек. Среди них:

5 200 граждан Украины,

2 985 граждан Беларуси,

405 граждан России.

В 2021 году польские паспорта получили 7 500 иностранцев, в предыдущие годы – еще меньше.

Эта тенденция будет усиливаться с учетом масштабов украинской эмиграции в Польше,

– отмечает президент Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка.

По приблизительным оценкам, в Польше проживает около 3 миллионов граждан Украины, половина людей приехали в эту страну до войны.

Польша предоставила гражданство рекордному количеству украинцев / Фото UnSplash

Теперь получить польское гражданство полегче

Польша смягчила правила предоставления гражданства иностранцам. Здесь не требуют экзамена по истории или политической системе, как в Германии или Великобритании. Обязательным условием остается знание польского языка на уровне B1.

Кроме того, в последние годы массово издают Карты поляка. А их владельцы могут получить гражданство через год, лица со статусом беженца через 2 года. Другие категории иностранцев должны подтвердить длительное легальное проживание в Польше, владеть польским языком, иметь источник дохода и право на жительство. К слову, только через 3 года гражданство может получить супруг гражданина Польши.

Польское гражданство дает свои преимущества. Национальные меньшинства имеют право учить свой язык в школах, иметь своих представителей в парламенте и участвовать в выборах.