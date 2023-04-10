Польша отменила привилегии для украинских дальнобойщиков и не только

Некоторые группы граждан Украины и Белоруссии, ранее имевшие возможность получить польскую визу на территории Польши, теперь больше не имеют этой возможности.

Изменились правила открытия польской визы для граждан Украины и Белоруссии, ранее имевших возможность подать заявление на визу непосредственно на территории Польши.

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Отмена визовых привилегий

Раньше это могли сделать следующие граждане Украины:

Водители-дальнобойщики международных перевозок, трудоустроенные в польских компаниях.

Пилоты гражданских воздушных судов и члены экипажей воздушных судов, официально работающих в Польше.

Граждане Украины (а также беларуси), которые открывали визу по программе "Poland.Business Harbour".

Poland.Business Harbour – это комплексный пакет, помогающий IT-специалистов, стартапам и другим компаниям без помех переехать в Польшу, получить поддержку при переезде работников и их семей или получить юридическую и визовую помощь по формуле "business concierge".

До 31 марта 2023 возможность подавать документы на визу указанные категории украинцев могли только в Варшаве и Познани, пункт в Люблине был закрыт еще 28 февраля 2023 года.