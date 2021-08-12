Польша открывает пункты вакцинации в церквях: когда и как можно будет прививаться в храме

Местные власти Силезского воеводства приняла решение разместить мобильные пункты вакцинации против COVID-19 в церквях. Прививаться можно будет прямо на территории католических храмов.

Об этом на своей твиттер-странице сообщил глава региона Ярослав Вечорек. Какая вакцина будет доступна в храмах – пока не известно.

Обратите внимание От учительства под звуки обстрелов в Краматорске к selfmade в Польше: история украинки

Привиться смогут не только прихожане храмов, но и все желающие. Мобильные пункты вакцинации будут расположены в 150 приходах 167 населенных пунктов воеводства.

Все епархии Силезского воеводства разместят на своей территории мобильные пункты вакцинации. Это позволит оперативно привиться всем, кто этого еще не сделал. Такая акция станет очередным шагом к преодолению пандемии коронавируса,

– заявил Ярослав Вечорек.

Мобильные пункты будут доступны 15 августа. Предварительная регистрация для этого не нужна – все будет происходить в режиме живой очереди.