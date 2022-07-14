Польша изменила требования по пересечению границы с животными

Если в первые дни войны Польша принимала украинцев с домашними любимцами без каких-либо ограничений, то теперь пересечение границы с животными будет возможно только при выполнении определенных условий. Новые правила вступят в силу с 16 июля.

Многие не готовы оставлять своих собак или кошек дома, отправляясь за границу в поиске убежища. Поэтому вопрос о въезде украинских беженцев в Польшу с животными – один из самых острых.

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Новые требования для ввоза в Польшу собак, кошек и хорьков

Так, польские власти ввели временные нормы, которые начнут действовать уже с 16 июля. Что нужно, чтобы забрать с собой за границу домашних питомцев:

животное идентифицировано с помощью микрочипа (чипирование следует произвести заранее);

животное имеет вакцинацию от бешенства, которая проведена не ранее даты микрочипирования;

животное имеет действительный паспорт европейского образца;

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Польские ветеринарные службы не потребуют справки о состоянии здоровья животного и результатах тестирования уровня антител против бешенства.