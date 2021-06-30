Почему почти половина жителей Польши против того, чтобы магазины работали в воскресенье

Все больше польских магазинов начинают "обходить" запрет торговли по воскресеньям путем предоставления почтовых услуг. Почти 40% поляков эта тенденция не нравится. Они считают, что законодательные органы должны ввести дополнительные меры контроля в адрес таких магазинов. Большинство людей, которые категорически настроены против работы торговых сетей в воскресенье, имеют 30 – 39 лет.

Это результаты опроса общественного мнения, проведенного во второй половине июня этого года UCE RESEARCH и SYNO Poland для Gazeta Wyborcza. В нем приняли участие более 1100 взрослых жителей Польши. Выборка была репрезентативной с точки зрения пола, возраста, размера города, образования и региона.

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Действительно ли магазины нарушают закон, когда работают в воскресенье

Жители Польши отрицательно относятся к работе магазинов в неторговые дни, потому что считают это попыткой обхитрить закон. Поэтому люди не против, чтобы такие торговые точки подвергались суровым правилам деятельности.

Но ведущие эксперты из сферы торговли уверяют, что о попытках нарушения закона речь не идет. Вышеописанная деятельность, по их мнению, является шагом навстречу потребностям клиентов. К тому же в условиях пандемии такая торговля является больше, чем оправданной.

Президент ассоциации Forum Dialogu Gospodarczego Анджей Фалинский подчеркивает, что экономические аргументы не подтверждают рациональности закрытия магазинов в воскресенье, а социальные – указывают на альтернативные возможности, такие как, например, повышенная ставка в воскресенье.

Мацей Пташиньский, вице-президент Польской торговой палаты, убежден, что площадки, которые открываются на основании предоставления почтовых услуг, действуют в рамках законодательства, и это подтверждается большим судебной практикой. Он напомнил, что, по результатам исследования Польской торговой палаты, потребители используют такие магазинчики так же часто, как и отделение Poczty Polskiej, а возможность эффективного функционирования e-commerce во время пандемии является крайне важной.

Свои мысли по этому поводу высказала и президент Польской организации торговли и сбыта Рената Юшкевич. Она считает, что настроения общества зависят от того, в каких обстоятельствах находятся люди. Отсюда и разное отношение к работе магазинов в воскресенье.

Разделение мнений в обществе является результатом различий в мировоззрении и индивидуальных ситуациях. Сторонниками ограничений торговли в воскресенье являются люди, у которых нет особых трудностей из-за ограничений или у которых есть достаточно времени на покупки в течение недели,

– объясняет Рената Юшкевич.

Итак, закрытые в воскресенье магазины – это своего рода традиция, к которой привыкли жители Польши, поэтому частичное нарушение ее вызывает сопротивление у населения с консервативными взглядами. Но современные требования стимулируют владельцев бизнеса расширять деятельность.