Поляк и украинец помогали беженцам незаконно пересекать границу: обоих арестовали

23 сентября 2021 , 15:00
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Источник:

inPoland

С начала августа польские пограничники зафиксировали 7 500 попыток незаконного пересечения границы. Попытки делали граждане Ирака, а также выходцы из Афганистана, Сирии, Сомали и Таджикистана.

Недавно только за один день было выявлено больше 200 попыток незаконного пересечения белорусско-польской границы. А также задержаны два человека, которые помогали нелегалам. 

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Подробнее о ситуации на границе

20 сентября пограничники задержали 14 нелегальных мигрантов. Среди них были:

  • девять граждан Турции;
  • четыре гражданина Ирака;
  • гражданин Руанды.

В то же время за содействие в незаконном пересечении границы были арестованы гражданин Польши, родом из Варшавы, и гражданин Украины.

Информацию о том, как именно украинец и поляк помогали нелегалам и какое наказание им следует ожидать, пока не объявляют.

Автор: Орися Біленька