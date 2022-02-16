Показатель уменьшается: сколько работников в Польше довольны своей зарплатой

Около половины трудоустроенных в Польше надеются, что в обозримом будущем им повысят зарплаты. Впрочем, сами они об этом не просят, чтобы не разозлить работодателя.

Об этом свидетельствуют результаты нового исследования институтов Рандстада и Полстера. В его рамках опросили 1000 работников в Польше.

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Люди боятся попросить о надбавке

Согласно исследованию, работники все меньше довольны своей зарплатой – этот показатель достигает всего 43%. 50% рабочих ожидают повышения зарплат, но 42% не намерены просить об этом, потому что беспокоятся из-за возможной негативной реакции руководства.

Кому повышали зарплаты в 2021 году

Почти каждый третий из опрошенных намерен попросить о повышении зарплаты. Большинство сделают это из-за инфляции или высокого качества работы.

В 2021 году 45% опрошенных повышали зарплату. Больше всего это коснулось работников сфер промышленности, здравоохранения и социального обеспечения, несколько меньше – транспорта и логистики.

Впрочем, большинство все же не получили желаемой надбавки, а 41% из получивших хотели бы больших сумм. Более 25% респондентов получили повышение зарплаты менее чем на 5%.