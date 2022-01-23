Поиск работы за границей: с какими проблемами сталкиваются украинцы

Статистические данные свидетельствуют о том, что с начала нового года украинцы стали больше интересоваться работой за границей. Только интерес к вакансиям в Польше вырос почти на 40%.

Однако люди, которые ищут работу в чужой стране, рискуют столкнуться с типичными проблемами. Об этом рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

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Какие проблемы могут постигнуть украинцев во время поиска работы за границей

По мнению Василия Воскобойника, наибольшей проблемой является мошенничество, которое очень распространено в Украине. Многие аферисты стремятся нажиться на тех, кто ищет место работы вдали от дома. Тысячи недобросовестных посредников предлагают несуществующую работу, беря за это средства и отправляя людей неизвестно куда. Здесь следует заметить, что наиболее уязвимы те украинцы, которые едут работать за границу впервые.

К сожалению, отмечает эксперт, государство сегодня не регулирует эту проблему. Следовательно, система лицензирования посредников, занимающихся трудоустройством граждан Украины за границей, превратилась в обычную фикцию. Благодаря коррупции, посредник с легкостью может купить лицензию. После этого документ никто не проверяет. Следовательно, он является не больше, чем бумажкой.

Однако есть и положительные новости. Законопроект о защите трудовых мигрантов уже прошел первое чтение в Верховной Раде. Если его согласуют окончательно, посредникам официально запретят брать деньги с клиентов за вакансии. К слову, это самая популярная схема обмана трудовых мигрантов.

Легальные компании по трудоустройству за рубежом, отмечает эксперт, уже давно не берут за свои услуги предоплату с клиентов. На этот момент важно обращать внимание для предотвращения потенциальных опасностей.

Какие проблемы ожидают украинцев во время поиска работы за границей: смотрите видео

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