Поездом в Польшу: билеты на маршруты в Перемышль уже доступны

После длительной паузы из-за пандемии коронавируса Укрзализныця объявила о возобновлении движения поезда "Одесса – Перемышль". В то же время, пассажирам напомнили действующие правила путешествия железнодорожным транспортом во время эпидемии COVID-19.

Прямое железнодорожное сообщение между Одессой и Перемышлем будет восстановлено с 11 декабря 2021 года. Также с 12 декабря Укрзализныця запускает дополнительный поезд в Перемышль из Львова.

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Подробнее о возможности ездить поездом в Перемышль

Поезд в Перемышль будет отправляться из Одессы каждый день в 18:22 и прибывать в 09:02 по польскому времени. Из Перемышля он будет отправляться в 18:59 и прибывать в Одессу в 10:54.

Билеты доступны для бронирования на сайте Укрзализныци и в вокзальных кассах.

Билеты на поезд в Перемышль из Одессы уже доступны для покупки / Скриншот с booking.uz.gov.ua

Кроме того, Укрзализныця сообщила о дополнительном поезде №89/90 в Перемышль из Львова. Он будет отправляться из Львова в 16:20 и прибывать в 18:19. Из Перемышля поезд будет двигаться в 10:18 и будет во Львове в 13:45.

Билеты на поезд в Перемышль из Львова уже доступны для покупки / Скриншот с booking.uz.gov.ua

Правила путешествия поездом в период пандемии

Укрзализныця напомнила, что для поездки поездами дальнего сообщения все пассажиры должны иметь один из документов, что подтверждает: