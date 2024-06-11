На какие поезда до сих пор нужно распечатывать билеты: в УЗ сделали важное заявление

В Укрзализныце в июне 2024 года сделали важное заявление. Отметили, что большинство украинцев уже привыкли держать все необходимые документы в смартфонах. В частности, говорится о билетах. В то же время есть исключения.

В Укрзализныце отметили, что электронные железнодорожные билеты уже давно стали доброй привычкой украинцев. К счастью, эти дорожные документы не нужно ни печатать, ни обменивать в кассе, чтобы путешествовать внутренними рейсами.

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В то же время по состоянию на 2024 год есть исключение. Речь идет о международных рейсах в Австрию и Венгрию. Стоит заметить, что это – не требование украинской стороны. Международное железнодорожное движение в Австрию и Венгрию происходит в партнерстве с железнодорожниками этих стран. Распечатанные билеты – их требование.

Украинские вагоны RIC (прямой поезд №749 Киев – Вена) или венгерский поезд (№146 Чоп – Вена) осуществляют транзитное движение. Во время курсирования представители железнодорожных компаний могут проверять проездные документы, делать на них соответствующие отметки, фиксировать данные по статистике и отчетности,

– говорится в сообщении.

Что произойдет, если человек не распечатает билет

В Укрзализныце отметили, что делают все возможное, чтобы люди не забывали распечатывать билеты. В частности, говорится о соответствующем оповещении. Кроме того, сам бланк билета также содержит маркированную информацию.

Если же пассажир или пассажирка все равно не распечатает билет, это может стать причиной многих проблем. В частности, железнодорожники соседних стран могут требовать оплаты за транзитное движение.