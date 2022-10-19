Поездки на экскурсию и мастер-классы по пчеловодству: чем поляки занимаются на больничном

Управление социального страхования (ZUS) проверило, что действительно делали поляки, когда оформляли больничный. Ведомство обнародовало данные за первое полугодие 2022 года. Спойлер: симулянтов в Польше хватает.

Так, работники социального страхования Польши проверили, чем поляки занимались на больничном. В первом полугодии текущего года чиновники посетили более 200 тысяч человек, которые в это время имели справку от врача о временной нетрудоспособности. Но далеко не все из них были в постели, лечились или восстанавливались после болезни.

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В общей сложности 10,6 тысячи человек получили решение о приостановлении выплаты больничных на общую сумму 9 миллионов злотых. Чиновники подчеркивают, что поляки регулярно обманывают с больничными, поэтому в будущем проверок будет еще больше.

Как поляки использовали освобождение от работы по состоянию здоровья

Женщина на больничном уехала на экскурсию как няня для ребенка.

Женщина, находившаяся на больничном из-за депрессии, пела в пабах.

Столяра на больничном со сломанной рукой поймали на строгании досок. По его словам, делал это в рамках реабилитации.

Находясь на больничном, мужчина организовывал мастер-классы по пчеловодству в школах и детсадах.

Во время больничного мужчина прыгнул с парашютом. Своим экстремальным отдыхом он похвастался в соцсетях.

Один из мужчин ремонтировал автомобили в сервисе своего отца, будучи на больничном.

Житель Куявско-Поморского воеводства попался на том, что учился управлять самолетом.

Отсутствие дома при проверке не всегда означает, что работник использует больничный не по назначению. Чиновники рассматривают каждый случай в отдельности.