Укрзализныця открыла продажу билетов на еще один рейс в Польшу
Источник:фейсбук Укрзализныци
Международных рейсов между Украиной и Польшей становится все больше. Следовательно, для украинцев уже доступен новый поезд Укрзализныци, на котором можно добраться за границу.
Международный поезд Харьков – Хелм – Харьков
Речь идет о поезде №93/94, которое будет соединять Харьков и польский Хелм. На прошлой неделе поезд отправлялся из Харькова 17, 19 ноября, а с 22 ноября он будет курсировать в Польшу по четным числам. В обратном направлении будет отбывать из Хелма 23 ноября и дальше по нечетным числам.
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Из Харькова поезд будет отправляться в 14:07 и прибывать на конечную станцию в 12:35 на следующий день. Из Хелма он будет выезжать в 16:00, а в Харькове поезд следует ожидать в 13:56 на следующий день.
Маршрут рейса будет проходить через Полтаву, Миргород, Лубны, Киев, Бердичев, Шепетовку, Ровно, Ковель и Ягодин. В Хелми по прибытии поезда можно осуществить пересадку на польские поезда в направлении Варшавы.
Билеты доступны для бронирования в мобильном приложении, чат-боте и на сайте Укрзализныци. Стоимость поездки в купе стартует от 1479 гривен.
Другие международные поезда из Украины в Польшу
- 93/94 Харьков – Хелм
- 23/24 Киев – Хелм
- 32/31 Запорожье, Днепр – Перемышль
- 36/35 Одесса – Перемышль
- 53/54 Киев – Перемышль
- 67/68 Киев – Варшава-Восточная
- 705/706 Киев – Перемышль
- 715/716 Киев – Перемышль.