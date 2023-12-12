Ощутимое подорожание: сколько теперь стоят билеты на поезда в Польшу

С 10 декабря выросли цены на международные поезда Укрзализныци. Больше всего подорожали рейсы в Польшу.

О будущем подорожании билетов в УЗ предупредили заранее. Сейчас стала известна новая ценовая политика перевозчика. Сколько теперь стоят билеты на популярные направления – узнаете дальше.

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Цены заметно изменились

Укрзализныця вынуждена перекрывать ущерб от пассажирских перевозок. В настоящее время он составляет более 12 миллиардов гривен. Поэтому, чтобы сохранить нынешнюю цену на билеты на внутренних рейсах и обновить подвижной состав, компания ощутимо повысила цены на международные перевозки.

Больше всего это коснулось рейсов в Польшу. В УЗ предупреждали, что цены с 10 декабря поднимутся. Больше всего должен был подорожать билет на прямой поезд Киев – Варшава – на 72%. Ведь на этот маршрут сохраняется безумный спрос. Стоимость поездов в Хелм, где можно комфортно пересесть в направлении Варшавы, также должна была вырасти. Из Днепра на 4 – 11%, из Харькова на 17 – 48% и из Киева на 15 – 47%. Поезд Киев – Перемышль будет стоить на 26% больше, а Одесса – Перемышль подорожает на 37 – 49%.

Новые цены на поезда в Польшу:

Киев – Варшава – 3 076 гривен;

Киев – Хелм – 1 831 гривна;

Днепр – Хелм – 2 413 гривны;

Харьков – Хелм – 2 310 гривен;

Киев – Перемышль – 1 291 гривна (II класс) и 1 831 гривна (І клас);

Одесса – Перемышль – 2 001 грн.

Что касается других международных направлений, то ночной поезд в Вену теперь стоит на 3% дороже. А стоимость билетов в Будапешт и Кишинев не изменилась.

Какие новые рейсы за границу запускаются в 2024 году

Укрзализныця сформировала график движения поездов на 2024 год с учетом просьб пассажиров об улучшении железнодорожного сообщения с другими странами. Также в обновленном расписании появились 3 новых международных поезда.

Новые заграничные маршруты Укрзализныци на 2024 год:

Днепр – Хелм;

Чоп – Вена;

Чоп – Прага.

Украинская железная дорога заменила пассажирам авиаперевозки. Компании удалось значительно расширить свою сеть международных маршрутов. В 2024 году у Укрзализныци будет уже 22 международных сообщения. Заметим, что в начале 2022 года курсировало всего 9 рейсов в другие государства.