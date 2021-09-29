Поезда между Украиной и Польшей восстановят движение: новый проект польского правительства

С 6 мая 2021 года пассажирское железнодорожное сообщение между Польшей и Украиной было запрещено польским правительством. Соответствующее распоряжение возобновляли трижды, однако уже в октябре поезда должны снова курсировать международными рельсами.

В новом проекте распоряжения польского правительства предусмотрена отмена запрета на движение пассажирских поездов между Украиной и Польшей. Документ уже подписал премьер-министр республики.

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Восстановление движения пассажирских поездов между Польшей и Украиной: что известно

Укрзализныця в течение нескольких месяцев вела переговоры с Польшей о восстановлении пассажирского железнодорожного сообщения между странами. В июне подписать соглашения удалось с Венгрией, Словакией и Австрией, но польское регулирование не спешило отменять запрет.

Новый проект постановления от 28 сентября должен отменить запрет и дать возможность запустить международный пассажирский транспорт уже в октябре.

Внедрение этого решения должно обеспечить возможность реализации запланированного транспортного предложения с целью оправдания социальных ожиданий пассажирского железнодорожного транспорта,

– декларирует документ.

К слову, говорится только об отмене запрета на движение поездов между Польшей и Украиной. Железнодорожное сообщение с Беларусью в польском правительстве пока восстанавливать не планируют.