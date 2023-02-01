Укрзализныця анонсировала еще два поезда в Польшу: детали дополнительных рейсов

Укрзализныця не перестает работать над расширением своей сети международных сообщений. И уже со второй половины февраля 2023 начнет курсировать еще больше поездов между Украиной и Польшей.

Так, в Укрзализныце сообщили о назначении двух новых поезда в соседнюю Польшу. Один будет отправляться из Харькова и через Киев будет ехать в Перемышль. Другой будет курсировать по направлению Киев – Варшава с остановкой в Хелме.

Читайте также Коммунальные услуги в Польше 2023: сколько платить за газ, свет и воду и что такое czynsz

Два новых поезда из Украины в Польшу

Поезд №73/74 Харьков – Перемышль

Поезд выйдет в первый рейс 19 февраля и в дальнейшем будет отправляться из Харькова по нечетным числам в 14:07. В Киеве он будет останавливаться в 21:04, а в Перемышль будет прибывать в 11:13 на следующий день.

В обратном направлении, из Перемышля, поезд будет отправляться по четным числам с 20 февраля в 13:45 и прибывать в Харьков в 10:01 на следующий день.

После запуска поезда №73/74 между Харьковом и Польшей будет ежедневное железнодорожное сообщение. Так как поезд №93/94 Харьков – Хелм курсирует по четным числам.

Поезд №67/19 – 20/68 Киев – Варшава, Хелм

Этот поезд будет ежедневно соединять украинскую столицу со столицей Польши и Хелмом. Первый рейс также запланирован на 19 февраля 2023, который будет отправляться из Киева в 18:14, в Хелме будет останавливаться в 4:55, а в Варшаву поезд №67/68 будет прибывать в 10:12.

В обратном направлении из Варшавы поезд №67/68 будет отправляться в 17:45, в то время как из Хелма поезд №19/20 будет отправляться в 23:45 и прибывать в Киев в 13:07.