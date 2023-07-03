Поезд в Варшаву: пассажиров предупредили о важных изменениях

Пассажиров, путешествующих в Варшаву, предупредили об изменении остановок. Поезд пока не будет останавливаться на станции Варшава Всходня.

Украинцы, желающие на поезде добраться до Варшавы, должны учесть одну важную деталь. Она касается тех, кто путешествует по Варшавскому направлению и пользуется пересадкой в Хелме.

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Смена маршрута

Из-за начала реконструкции Варшавского железнодорожного узла некоторые поезда будут останавливаться в столице Польши на станции Варшава Гданьска, а не на станции Варшава Восточная, как раньше. Речь идет о таких поездах:

IC 52100 "KUJAWIAK" Варшава Гданьска 11:31 – Хелм 14:19;

IC 25100 "KUJAWIAK" Хелм 13:23 – Варшава Гданьска 16:10.

Поездка от станции Варшава Гданьска в центр города на метро займет 20 минут. Все остальные маршруты между Варшавой и Хелмом останутся неизменными.

Поезд Киев – Варшава

Ранее Укрзализныця сообщила, что тестовый поезд Киев – Варшава совершил первый рейс. Именно на это направление огромный спрос пассажиров, но купить на него билет очень сложно. Мест по этому маршруту так мало, потому что польские железнодорожники пропускают только специальные вагоны международного стандарта RIC с трехместными купе.

Но тестовый поезд был сформирован из 14 вагонов украинского образца и успешно проехал из Киева в Варшаву. Для этого Укрзализныця провела переговоры о совместимости вагонов с польской инфраструктурой. Удалось получить техническое подтверждение от польского регулятора и успешно запустить тестовый рейс.

Теперь ситуация с билетами на поезд Киев – Варшава может улучшиться.