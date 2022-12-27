Париж – Мадрид: новый скоростной поезд сократит время в пути между европейскими столицами

Добраться из Парижа (Франция) в Мадрид (Испания) можно будет на скоростном поезде. Новый европейский маршрут анонсировала итальянская компания Trenitalia.

Новый скоростной поезд между Парижем и Мадридом планируют запустить до конца 2024 года. Рейс будет выполнять национальная государственная железная дорога Италии Trenitalia, являющаяся дочерней компанией FS Italiane Group.

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Итальянская компания запустит скоростной поезд между Парижем и Мадридом

Так, итальянский железнодорожный перевозчик хочет соединить две европейские столицы своими скоростными поездами Frecciarossa, которые с декабря 2021 года курсируют между Парижем и Миланом, Лионом и Парижем, а с ноября 2022 года – между Барселоной, Сарагосой и Мадридом. Новый поезд будет ехать из Парижа в Барселону, откуда уже есть высокоскоростное сообщение в испанскую столицу.

Мы также можем подумать о том, чтобы соединить Мадрид с Италией через Францию,

– говорит генеральный директор FS Italiane Group Луиджи Феррарис.

Название "Freccia rossa" переводится как "Красная стрела". До 2008 года фирма была известна как Eurostar Italia. Современные скоростные поезда компании могут развивать скорость до 400 километров в час.