Укрзализныця запускает поезд в Словакию: маршрут и стоимость билетов

Из Украины будет курсировать за границу еще один поезд – он будет соединять Мукачево и Кошице. Этот рейс станет 13-м международным железнодорожным направлением для украинцев.

Так, Укрзализныця начнет выполнять рейс Мукачево – Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице уже с 11 декабря . Этот поезд соединит популярный хаб на Закарпатье с одним из крупнейших аэропортов Словакии и второй по размеру словацкий город – Кошице.

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Маршрут и график новых международных поездов в Словакию

Поезд №960/961 Кошице – Мукачево. Ежедневная отправка из Кошице запланирована в 8:46, а прибытие в Мукачево в 14:00. Обратно, из Мукачево, поезд будет отправляться в 14:48 и прибывать в Кошице в 18:17.

Ежедневная отправка из Кошице запланирована в 8:46, а прибытие в Мукачево в 14:00. Обратно, из Мукачево, поезд будет отправляться в 14:48 и прибывать в Кошице в 18:17. Поезд №962/963 Кошице – Мукачево будет отправляться из Кошице в 11:46 и прибывать в Мукачево в 16:53. Обратно, из Мукачево, поезд будет отправляться в 18:16 и прибывать в Кошице в 21:33.

Эти поезда будут останавливаться на станции Чоп, что позволит пассажирам, следующим из разных уголков Украины, удобно пересесть на поезда из/в Кошице. Так, например, в направлении Мукачево остановки запланированы в 12:00 и 14:51, а в направлении Кошице – в 16:13 и 19:26. Для тех, кто едет в направлении Киева, подойдут рейсы поездов №60 Чоп – Киев (отправка из Чопа в 13:52) и №81 Ужгород – Киев (отправка из Чопа в 16:58). А для тех, кто следует за границу, подойдет поезд №45/46 Харьков – Ужгород (через Киев). Он отправляется из Харькова в 13:43, из Киева в 23:15, в Чоп прибывает в 14:18.

Цены на билеты стартуют от 363 гривен. Их можно приобрести в кассах на вокзалах или непосредственно на борту поездов.