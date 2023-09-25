Уже в расписании: известна дата запуска нового поезда из Украины в Польшу

Когда запустят новый поезд из Украины в Польшу

Согласно расписанием на сайте польской железной дороги, из Рави-Русской поезд будет отправляться с 11:00 и прибывать в Варшаву (станция Варшава Восточная) в 17:29. Продолжительность дороги – 7,5 часа. Поезд будет курсировать с остановкой на станции Люблин.

Из польской столицы поезд будет отправляться в 21:45. До пограничной станции во Львовской области будет прибывать через 6,5 часа – в 5:15.

Поезда будут курсировать ежедневно. Предполагается, что в один рейс будут перевозить до 240 пассажиров.

Рейсы от станции Рава-Русская до Варшавы в расписании польской железной дороги / Скриншот из portalpasazera.pl

Кратко о новом маршруте

Частная компания SKPL была выбрана перевозчиком для этого долгожданного маршрута. После одобрения польских властей в начале этого лета SKPL получила разрешение выполнять рейсы по маршруту Варшава Восточная – Гребенное, который проходит через границу с Украиной и тянется к станции Рава-Русская во Львовской области. Это развитие знаменует увлекательную веху в усилиях компании по расширению.

Поезд будет курсировать по новому пути европейского стандарта на участке 8,4 километра, который проложили от польской границы. Также отреставрирован вокзал на станции "Рава-Русская".

Маршрут станет альтернативой другим популярным видам транспорта и разгрузит пункты пропуска между Украиной и Польшей. Этого поезда украинцы ждут уже не первый год.

Стоимость билета на поезд из Равы-Русской в Варшаву пока неизвестна.

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в то же время, МВД Польши еще должно согласовать запуск поезда "Варшава –Рава-Русская". Остается нерешенным вопрос пограничного контроля на этой линии.