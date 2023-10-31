Удобное бронирование: билеты на поезд в Словакию теперь можно купить онлайн

Теперь билеты на поезд в Словакию продаются онлайн. Их можно приобрести в мобильном приложении Укрзализныци.

В приложении УЗ пассажиры могут купить билеты в Словакию из трех украинских городов – Львова, Запорожья и Днепра. Такая возможность возникла благодаря сотрудничеству с перевозчиками, чтобы обеспечить удобный процесс бронирования и быструю пересадку.

Читайте также На пропускных пунктах Украины ограничили использование "Дія": что изменится при пересечении границы

Билеты в Словакию за один клик

Пассажиры, путешествующие в словацкий город Кошице, могут воспользоваться пересадкой в Мукачево.

В Укрзализныце объяснили, что для этого нужно только выбрать город отправления и нажать "Найти". Затем в результатах поиска пассажиры увидят предложение с пересадкой на станции Мукачево. Далее нужно выбрать места в обоих поездах (до и после пересадки) и купить два билета за один клик. Эта инициатива позволяет организовать поездку без лишних хлопот.

По расписанию ежедневно со станции Мукачево курсируют 2 поезда в Словакию:

№961 Мукачево – Кошице. Поезд отправляется в 14:48, а прибывает на станцию Кошице в 18:17;

№963 Мукачево – Кошице. Поезд отправляется в 18:16, а прибывает на станцию Кошице в 21:33.

А уже на станции Кошице можно пересесть на следующие поезда:

В Братиславу на ночной поезд R 614 "Zemplin". Он каждый день отправляется из Кошице в 23:45 и прибывает в столицу Словакии в 05:33.

В Прагу на ночной поезд EN 442 "Slovakia". Он каждый день отправляется из Кошице в 22:08 и прибывает в столицу Чехии в 07:38.

В обратном направлении добраться до станции Кошице можно следующими поездами:

Из Братиславы на дневном поезде IC 521. Он отправляется из Братиславы в 06:22 и прибывает в Кошице в 11:04.

Из Праги на ночном поезде EN 443 "Slovakia". Он отправляется из Праги в 22:13 и прибывает в Кошице в 08:33.

А потом из Кошице в Мукачево:

№960 Кошице – Мукачево. Поезд отправляется в 08:46, а прибывает в Мукачево в 14:00;

№962 Кошице – Мукачево. Поезд отправляется в 11:46, а прибывает в Мукачево в 16:53.

Укрзализныця запустит поезд из Черновцов в Варшаву

УЗ готовится к запуску нового маршрута, который будет соединять Черновцы и Варшаву, предоставляя пассажирам возможность путешествовать удобно в обоих направлениях. Его планируется запустить 14 ноября. Маршрут будет проложен с пересадкой в Раве-Русской.

Поезд №867 Рава-Русская – Черновцы решит проблему тех, кто стремится путешествовать по утрам, поскольку сейчас большинство таких поездов отправляются или ночью, или ближе к вечеру.

Учитывая многочисленные просьбы пассажиров, Укрзализныця продлевает маршрут нового поезда Варшава — Рава-Русская — Львов — Коломыя в Черновцы,

– сообщили в перевозчике.

На первое время поезд №868/867 будет отправляться из Черновцов через Ивано-Франковск и Львов в Раву-Русскую в 3:02. Такие рейсы запланированы на: 15, 17, 19, 21, 25 и 27 ноября.

А в обратном направлении из Равы-Русской в Черновцы можно будет доехать в следующие дни: 14, 16, 20, 23, 25 и 27 ноября.