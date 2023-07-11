Поезд Киев – Хелм не будут отменять: продажу билетов возобновили

Рейс Киев – Хелм планировали отменить на несколько месяцев из-за ремонта путей на маршруте. Но в Укрзализныце сообщили хорошую новость для тех, кто планирует поездку в Польшу: поезд продолжит курсировать.

На поезд №19/20 Киев – Хелм снова можно покупать билеты, ведь его не планируют отменять, как заявляли ранее. Из-за масштабного ремонта, который анонсировали польские железнодорожники, рейс оказался под угрозой.

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Поезд не отменят

В Польше будут ремонтировать железную дорогу на маршруте поезда Киев – Хелм. Поэтому рейс планировали отменить до сентября 2023 года. Но это направление пользуется огромным спросом среди пассажиров. Поэтому Укрзализныця провела несколько раундов переговоров с польскими коллегами, чтобы сохранить курсирование этого сверхпопулярного поезда.

Пожалуй, это первый поезд в истории железных дорог мира, за который так упорно велись переговоры на высших межгосударственных уровнях. После нескольких раундов переговоров Укрзализныци удалось договориться с польской железной дорогой о специальном режиме ремонта,

– сообщает компания.

Билеты на поезд Киев – Хелм снова доступны для пассажиров. Их продажа стартует за 20 дней до даты поездки.

Важное сообщение с Польшей

Поезд №19/20 (Киев – Хелм) запустили в середине февраля этого года, чтобы увеличить количество мест для пассажиров, следующих в Варшаву. Он отправляется из Киева каждый день в 18:14, а в Хелм прибывает в 05:00. В обратном направлении, из Хелма поезд отправляется в 23:40 и прибывает в Киев в 13:02.

Маршрут дает украинцам дополнительное удобное сообщение с Варшавой. По прибытии в Хелм они пересаживаются на польский поезд ИС21010, который следует в столицу Польши.