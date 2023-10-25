Пользуется популярностю: легко ли купить билеты на новый рейс из Львова в Варшаву?

15 октября запустили долгожданный поезд из Львова в Варшаву, который не курсировал 18 лет. В Минвосстановления отчитались, насколько он популярен и есть ли ажиотаж вокруг билетов.

Железнодорожное сообщение между Украиной и Польшей пользуется огромной популярностью. И именно на поезд из Киева в Варшаву раньше было сложнее всего взять билеты. Но теперь появился новый вариант сообщения со столицей Польши – из западных городов через пункт пропуска в Раве-Русской.

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Новый поезд в Варшаву стал популярным

Пассажиры нового поезда из Львова в Варшаву проводят в пути около 9 часов. За первые 10 дней своего курсирования этим маршрутом воспользовались более 2 800 пассажиров в Польшу и обратно.

На участке Рава-Русская – Варшава поезд с первых дней удерживает высокую планку популярности и заполняется на 86%. Билеты на следующую неделю еще есть: купить их можно через мобильное приложение, на сайте, в чат-боте и кассах вокзалов,

– сообщили в фейсбуке Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

От Львова до Равы-Русской пассажиров за полтора часа доставляет современный дизель-поезд с доступом к Wi-Fi через Starlink. А уже в Раве-Русской нужно сделать пересадку из украинского состава на польский поезд SKPL. Оба поезда предлагают места 1 и 2 класса.

Сколько стоят билеты и легко ли их купить

Конечно, билеты на такое популярное направление желательно покупать заранее. Но, как показывает практика, из Львова в Варшаву они доступны даже за 3 – 4 дня до поездки. Билеты появляются в продаже за 20 дней до рейса. Их можно купить в приложении "Укрзализныци", на сайте перевозчика, с помощью официальных чат-ботов и в кассах на вокзале.

Цены на билеты из Львова в Раву-Русскую:

1 класс – 177 гривен;

2 класс – 130 гривен.

Цены на билеты из Равы-Русской в Варшаву:

1 класс – 1 208 гривен;

2 класс – 1 083 гривны.

Напомним, 15 октября "Укрзализныця" впервые за 18 лет запустила поезд между Львовом и Варшавой с пересадкой на станции Рава-Русская. За один рейс поезд может перевозить до 200 пассажиров.

Расписание движения было разработано таким образом, чтобы с удобными пересадками можно было доехать до столицы Польши из других городов на западе Украины: Коломыи, Ивано-Франковска, Стрыя, Моршина, Калуша и Брюховичей.