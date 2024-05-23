Удастся сэкономить время: Укрзализныця ускорит поезд из Украины в Польшу

Украинцам, которые ездят из Украины в Польшу, сообщили хорошую новость. Поезд из Киева в Варшаву ускорят. Изменения вступят в силу уже с 9 июня.

В Укрзализныце отметили, что с 9 апреля время путешествия сократится на 1 час 23 минуты. Это удалось реализовать благодаря оптимизации погранично-таможенных операций на станции Дорохуск (Польша).

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С 9 июня Укрзализныця ускорит поезд из Киева в Варшаву. Время путешествия удалось сократить на 1 час 23 минуты благодаря оптимизации погранично-таможенных операций на станции Дорохуск (Польша),

– говорится в сообщении.

Как изменится движение поездов

поезд №67 Киев – Варшава будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 19:45 (вместо 18:19) и прибывать к конечной остановке в 10:18 (вместо 10:15).

поезд №68 Варшава – Киев – со станции Варшава Всходня в 17:48 (вместо 17:50). К конечной остановке он будет прибывать в 12:13 (вместо 12:17).

Кроме того, предупредили, что удалось скорректировать и графики движения поездов в сообщении с Хелмом. Отмечают, что людям также удастся сэкономить время.

В Укрзализныце заявили: продажа билетов на рейсы с 9 июня уже стартовал. Приобрести их можно онлайн. Пассажирам желают приятного путешествия.

К слову, недавно Укрзализныця изменила стоимость постельного белья в плацкартах и купе. Это произошло впервые за 5 лет.