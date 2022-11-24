Поляки ищут дополнительную работу перед Рождеством: в каких отраслях можно заработать

Помощник Святого Николая в торговом центре? А может упаковщик товаров в транспортной компании? Среди поляков растет интерес к дополнительной работе из-за приближающегося Рождества.

Грядущие рождественские и новогодние праздники на фоне рекордной инфляции побуждают поляков искать дополнительные источники дохода. Так, по данным OLX Job, только в октябре интересовавшихся подработкой людей было на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сколько можно заработать на временной работе и в какой отрасли легче всего найти хорошие предложения?

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Рождество в 2022 году обойдется дорого

Эксперты подсчитали, что в среднем на организацию праздника польской семье нужно выделить 1200 злотых. Неудивительно, что в этот период все больше людей ищут способы пополнить свой домашний бюджет.

Перед Рождеством магазины и склады часто предлагают временную работу. Это может быть выкладка товаров, помощь с инвентарем или упаковка посылок.

Где искать дополнительную работу в Польше и сколько можно подзаработать

Проще всего искать временную подработку в интернете на специализированных сайтах или через агентства временного трудоустройства по месту жительства. В зимний период часто предлагают сезонную работу.

Так, эльф-аниматор в торговом центре получает около 60 злотых в час работы. Святой Николай будет зарабатывать гораздо лучше – его зарплата в большом городе может достигать 150 злотых за 60 минут. Значительно меньше получат люди, нанятые посредническими агентствами для упаковки посылок. Здесь заработок колеблется от 20 до 30 злотых брутто в час в зависимости от города. Доходы людей, которые согласятся выставлять товары в супермаркетах на сезонной основе, также могут составлять до 30 злотых в час.

Рейтинг самых популярных дополнительных вакансий по данным OLX Praca: